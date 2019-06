Petrolio, Brent scivola sotto quota 60 dollari al barile

di lal

Londra (Regno Unito), 5 giu. (LaPresse/AFP) - Il prezzo di un barile di petrolio greggio Brent è sceso sotto i 60 dollari al barile per la prima volta in quattro mesi, appesantito dala dato sulle abbondanti scorte di greggio Usa. Il prezzo di consegna di un barile di greggio Brent è sceso di 2,24 dollari a 59,73 alle 17.45 ora italiana. A New York il petrolio Wti per la consegna a luglio perde il 3,81% a 51,44 dollari al barile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata