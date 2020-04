Petrolio ancora in calo: Wti -7,87% a 26,11 dollari a barile

Milano, 6 apr. (LaPresse) - Termina in ulteriore calo la giornata di scambi per il petrolio a New York, dove le quotazioni di greggio Wti cedono il 7,87% a 26,11 dollari al barile. Il Brent - riferimento per il mercato europeo - segna un calo del 2,99% a 33,09 dollari al barile.

