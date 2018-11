Pernigotti, chiude sede di Novi Ligure: "Ma le attività produttive restano in Italia"

Chiude lo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure, ma la produzione resta in Italia. Lo conferma la stessa azienda in un comunicato: "In riferimento alle notizie pubblicate sulla società a seguito dell'annuncio della chiusura delle sole attività dello stabilimento di Novi Ligure, è intenzione dell'azienda dare corso all'esternalizzazione delle proprie attività produttive unicamente presso il territorio nazionale".

E promette di limitare al minimo gli esuberi, stimati in 100 lavoratori: "Come già ribadito anche in sede di confronto con le parti sociali, nel rispetto della storicità del brand Pernigotti e con l'obiettivo di mantenere la qualità distintiva dei propri prodotti la società sta procedendo all'individuazione di partner industriali in Italia, a cui affidare la produzione, coerentemente anche con l'obiettivo di cercare di ricollocare il maggior numero possibile di dipendenti coinvolti presso aziende operanti nel medesimo settore o terzisti. A tal fine l'azienda sta già dialogando con alcune importanti realtà italiane del settore dolciario".

Intanto il ministero dello Sviluppo economico ha convocato il 15 novembre alle 10 il tavolo di crisi, presieduto dal Vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial, per discutere della situazione.

