Pernigotti cede ramo gelati al Gruppo Optima

di lal

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Pernigotti ha venduto il ramo d'azienda gelati 'Ice&Pastry' di Novi Ligure al Gruppo Optima, società mondiale della produzione di ingredienti per il gelato. Lo annuncia una nota. Secondo Pernigotti la cessione "rappresenta la scelta migliore e più concreta per il futuro e la crescita della divisione" aziendale. Il Gruppo Optima considera quest'acquisizione come un ulteriore importante passo avanti nella strategia di crescita, affiancando il marchio 'Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani', storico simbolo dell'industria dolciaria made in Italy dal 1860, a marchi già affermati e leader tra i quali Mec3, Modecor e Giuso. Pernigotti, oltre a restare titolare del marchio 'Pernigotti 1860', manterrà la proprietà dell'intero sito produttivo di Novi Ligure garantendo la produzione di preparati per gelato, cioccolato, praline e torrone - già ripartita dal 23 luglio scorso - tramite l'impiego del personale, dei macchinari e dello storico know-how.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata