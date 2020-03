Pensioni, anticipo e scaglionamento per 850mila beneficiari

di abf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - Sono 850mila i pensionati che potranno beneficiare dell'anticipo e dello scaglionamento su più giorni del pagamento delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e giugno. Si tratta nello specifico di tutti quelli che riscuotono la pensione direttamente in contanti presso le poste e di quelli che hanno il libretto ma non il postamat”. Lo riferisce lo Spi-Cgil.

(Segue).

