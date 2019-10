Patuelli: Istituzioni facciano maggiori sforzi per sviluppo e occupazione

di ntl/abf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "La BCE, con i tassi a zero e negativi da tempo, sta sostenendo imprese, famiglie e Stati per la ripresa. Le Banche, pur penalizzate dai tassi, sono impegnate per la ripresa. Chiediamo alle Istituzioni di fare maggiori sforzi per la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione, con più misure nazionali ed europee per i fattori della competitività. Sono urgenti opere pubbliche per tutta l'Italia, con efficienti servizi pubblici e connessioni con l'Europa e il mondo.". Così il presidente Abi Antonio Patuelli, intervenendo alla 95sima giornata mondiale del Risparmio.

