Pa, 12mila sanzioni disciplinari nel 2019, licenziamenti sono 520

di lal

Milano, 21 gen. (LaPresse) - Nel 2019 sono stati avviati poco più di 12 mila procedimenti disciplinari in seno alle pubbliche amministrazioni, rispetto ai 10 mila dell'anno precedente. Lo riportano i dati pubblicati sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, nella sezione dedicata all'attività dell'Ispettorato. Ben 7.656 procedimenti sono stati conclusi, dei quali 3.276 con sanzioni minori, 1.692 con sospensione dal servizio e 520 con licenziamento. Nel 2019 sono aumentati i provvedimenti di licenziamento in conseguenza di reati, mentre sono diminuiti quelli di sospensione dal servizio per la stessa ragione (rispettivamente il 33% e il 9% rispetto al 31% e al 14% dell'anno precedente), mentre sono aumentati anche i provvedimenti di licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza: il 14% rispetto all'11% del 2018.

