Open fiber, Starace: Non abbiamo fretta di vendere

di ntl/abf

Milano, 26 nov. (LaPresse) - "Open fiber è una grande società, investe molto e impiega migliaia di persone, non è una cosa che si può buttare via. E' una società importante in Italia e va fatta una riflessione, ci sono molte riflessioni da fare. Non abbiamo fretta di vendere, sicuramente non ne cambieremo la natura, è una società non integrata. Per tutto il resto non si sa". Così l'ad Enel Francesco Starace, rispondendo a una domanda in conferenza stampa dopo la presentazione del piano strategico 2020-2022.

