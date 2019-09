Ocse taglia Pil Italia a +0,4% nel 2020, fermo nel 2019

di lal

Milano, 19 set. (LaPresse) - L'Italia registrerà una crescita zero nel 2019, mentre il Pil risalirà di appena lo 0,4% nel 2020. Lo stima l'Osce, diffondendo il suo ultimo Interim Economic Outlook. La previsione per quest'anno sul Pil italiano è invariata, mentre per il 2020 si registra un taglio di 0,2 punti percentuali nel confronto con le stime dello scorso maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata