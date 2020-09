Ocse rivede stime sull'Italia: Pil 2020 a -10,5% e non a -11,3%

di mur

Milano, 16 set. (LaPresse) - L'Ocse ha rivisto al rialzo le stime sull'andamento economico dell'Italia nel 2020 e nel 2021. In particolare, secondo le ultime stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Pil di quest'anno è visto in calo del 10,5%, contro la precedente stima su una contrazione dell'11,3%.

