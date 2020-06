OCSE, drammatiche previsioni per l'Italia: debito - PIL tra 160 e 170%

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo disegna foschi scenari per l'economia 2020: shock senza precedenti

Due scenari, uno se la situazione dovesse rimanere la stessa e non si verificasse una seconda ondata di contagi da coronavirus, e un altro nel caso in cui la seconda ondata tanto temuta dovesse esserci. L'Ocse presenta il suo outlook sull'economia globale, prevedendo, nel caso specifico dell'Italia, un boom del rapporto debito-Pil al 158% nel 2020, e al 169,9% in caso di seconda ondata di COVID-19, rallentando nel 2021 ad appena il 165,5%. Nel commentare la crisi scatenata dalla pandemia, la capo economista dell'Ocse Laurence Boone ha parlato di "shock senza precedenti", con effetti di lungo periodo, invitando tutti alla cautela per quanto concerne la Fase 3. La Fase 3, ha avvertito, "potrà concretizzarsi solo se riusciremo ad avere un vaccino o se il virus verrà debellato. Per ora non ci siamo".

Altrettanto fosca la previsione tra Deficit e PIL con un 11,2% nel 2020, nello scenario con una sola ondata Covid, e fino al 12,8% con una seconda ondata, prima di una discesa fino al 9,7% nel 2021.

Secca la perdita in assoluto del PIL sotto 10 punti percentuali: -11,3% già conclamato nel 2020, che diventerebbe un - 14% con una nuova ondata di coronavirus.

