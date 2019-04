L'Ocse 'boccia' il reddito di cittadinanza: "E' sussidio elevato, monitorare la sua attuazione"

E sul fronte lavoro avverte: "In Italia occupazione stabile, ma peggiorano disparità e qualità del lavoro"

L'Ocse accende un faro sul reddito di cittadinanza. La misura, spiega l'organizzazione, "rappresenta un trasferimento di risorse importante verso le persone in condizioni di povertà. Tuttavia, il livello attuale del sussidio è elevato rispetto ai redditi mediani. La sua messa in opera dovrà essere monitorata attentamente per assicurare che i beneficiari siano accompagnati verso adeguate opportunità di lavoro".

In Italia occupazione stabile, peggiorano disparità e qualità del lavoro - "Nonostante una preoccupazione diffusa che i cambiamenti tecnologici e la globalizzazione possano distruggere molti posti di lavoro, è improbabile un forte calo dell'occupazione complessiva", dice ancora l'Ocse. "Mentre alcuni posti di lavoro potrebbero scomparire, nuovi lavori saranno creati. Inoltre, sino ad ora l'occupazione complessiva è aumentata. Tuttavia, la transizione non sarà facile. Vi sono preoccupazioni - sottolinea - sulla qualità di alcuni dei nuovi posti di lavoro che sono creati e, senza un'azione immediata, le disparità del mercato del lavoro potrebbero aumentare, dato che alcuni lavoratori affrontano rischi maggiori di altri".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata