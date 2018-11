Ocse abbassa stima Pil Italia. E bacchetta la manovra

di Marco Valsecchi

Non che le notizie contenute nella nuova edizione dell'Economic Outlook siano particolarmente buone a livello globale, con le prospettive di crescita mondiali tagliate dal precedente +3,7% a un +3,5% per il 2019. Ma per l'Italia in particolare, e soprattutto per la manovra studiata dal governo, quella messa nero su bianco dall'Ocse suona tanto come una bocciatura. Posto che l'organizzazione vede la crescita del Pil limitata a un +0,9% nel prossimo anno - dato rivisto a suo volta al ribasso rispetto al precedente +1,1% e ben lontano dal +1,5% inserito nell'aggiornamento del Def -, anche riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza finiscono nel mirino la prima per gli squilibri che potrebbe causare, il secondo per i dubbi che solleva a livello di efficacia.

"Il bilancio mira giustamente ad aiutare i poveri ma, vista la sua composizione, i benefici in termini di crescita saranno probabilmente modesti, soprattutto nel medio termine", si legge nel capitolo della pubblicazione dedicato all'Italia, dove la misura simbolo del Movimento 5 Stelle viene accreditata come effettivamente in grado di rafforzare notevolmente i programmi anti-povertà. "Ma perché sia efficace e per contenere i costi, il governo ha bisogno di accelerare le riforme per migliorare i programmi di ricerca del lavoro e di formazione, così come le politiche di inclusione sociale", aggiunge l'Ocse, osservando che un lavoro a partire da quanto già fatto da molti comuni nel contesto di programmi già esistenti, come il Reddito di Inclusione, "darebbe risultati migliori e più rapidi".

In tema di previdenza, nell'Economic Outlook si legge invece che "l'abbassamento dell'età del pensionamento peggiorerà la disuguaglianza tra generazioni aumentando la spesa già alta per le pensioni e abbasserà la crescita nel lungo termine riducendo la popolazione in età da lavoro". Al di là dei giudizi sulle singole manovre, a suonare come un campanello d'allarme sono comunque soprattutto le cifre che accompagnano la valutazione delle prospettive italiane. La politica fiscale architettata dall'esecutivo per il prossimo anno, scrive infatti l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allargherà il deficit di bilancio al 2,5% del Pil nel 2019 e al 2,8% nel 2020 (il governo prospetta rispettivamente un 2,4% e un 2,1%), col debito pubblico che arresterà il suo graduale calo rispetto al prodotto interno lordo stabilizzandosi su un livello alto, indicato vicino al 130% del Pil.

