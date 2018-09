Ocse a Italia: Non disfare la riforma Fornero

di sgl

Milano, 20 set. (LaPresse) - "Penso che sia importante non disfare la riforma Fornero". Lo ha detto la capo-economista dell'Ocse, Laurence Boone, nel corso di una conferenza stampa a Parigi per la presentazione dell'Interim Economic Outlook. "Ridurre l'età pensionabile non crea occupazione", ha avvertito.

