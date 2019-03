Nuova Zelanda, principe William visiterà le moschee della strage

di ect

Wellington (Nuova Zelanda), 27 mar. (LaPresse/AFP) - Il principe William, secondo in fila al trono nel Regno Unito, si recherà in Nuova Zelanda il mese prossimo per rendere omaggio alle vittime della strage alle due moschee di Christchurch, ha detto la prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern e Kensington Palace.

