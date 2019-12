Nozze Fca-Psa, la firma forse mercoledì

Potrebbe subire un'accelerazione il Memorandum di intesa tra Fca e Psa, e arrivare al traguardo già mercoledì. Martedì è in programma il consiglio di sorveglianza di Psa, e potrebbe essere l'occasione, per i francesi, per dare il via libera alla fusione. Se andrà tutto come previsto, a quel punto si potrà firmare già mercoledì, anticipando i tempi. Infatti non è escluso che, a quel punto, anche Fca possa convocare il proprio board per stringere i tempi.

Sull'accordo, molto atteso, anche i sindacati europei del gruppo francese si sono detti favorevoli

