Nobel, premio per l'Economia a Banerjee, Duflo e Kremer

di vsc

Milano, 14 ott. (LaPresse) - Il premio Sveriges Riksbank 2019 per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel è stato assegnato ad Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer "per il loro approccio sperimentale volto ad alleviare la povertà globale". Lo annuncia il profilo Twitter del Nobel Prize.

