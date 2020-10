Nobel per l'Economia a Milgrom e Wilson

Il Premio Nobel per l'Economia è stato assegnato a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson per "il miglioramento della teoria dell'asta e l'invenzione di nuovi format delle aste". Lo ha annunciato l'Accademia di Svezia.

I due, esperti del funzionamento delle aste, hanno usato i loro studi per creare nuovi format per le aste per beni e servizi difficili da vendere in modo tradizionale, come le frequenze radio. Delle loro scoperte hanno beneficiato venditori, compratori e contribuenti di tutto il mondo.

Paul Robert Milgrom e Robert Wilson sono entrambi professori della Stanford University. Wilson, classe 1937, è professore emerito e distinto di Management. Ha reso importanti contributi alla scienza del management e all'economia aziendale. Ha anche partecipato alla riformulazione dell'organizzazione industriale con la teoria dei giochi non cooperativa. La sua ricerca nella tariffazione non lineare ha influenzato in particolare l'industria energetica, ed è stato il relatore di Milgrom.

Milgrom, classe 1948, è professore dal 1987: esperto della 'game theory' è specializzato nella teoria delle aste e nelle strategie dei prezzi ed è il creatore del teorema 'No trade' insieme a Nancy Stockey. Insieme a Wilson ha creato il protocollo delle aste che la Fcc, la commissione federale per le comunicazioni americana, usa per determinare quale compagnia telefonica si aggiudichi quali frequenze.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata