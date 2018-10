Ambiente e innovazione nei modelli economici. Premio Nobel a William Nordhaus e Paul Romer

Premiati i due studiosi americani per l'aver preso in considerazione parametri innovativi nella creazione di sistemi di analisi della crescita economica "per creare una crescita sostenuta e sostenibile"

Ambiente e innovazione tecnologica integrati nelle analisi economiche per creare una crescita "sostenuta e sostenibile". E', in sintesi, la motivazione del premio Nobel per l'Economia che è appena stato assegnato a due studiosi americani: William Nordhaus e Paul Romer "per aver integrato l'innovazione e il clima con la crescita economica". Nordhaus, professore a Yale e Romer della Stern School of Business della New York University, hanno affrontato "alcune delle nostre domande più basilari e pressanti su come si crea una crescita sostenuta e sostenibile a lungo termine", si legge nella motivazione dell'Accademia reale di scienze di Svezia.

In particolare, Nordhaus è stato premiato “ per aver integrato i cambiamenti climatici nelle analisi macroeconomiche di lungo periodo” e Paul M. Romer “per aver integrato l'innovazione tecnologica nelle analisi macroeconomiche di lungo periodo". Le scoperte dei due economisti hanno allargato sigificativamente l'obiettivo delle analisi economiche costruendo modelli che spiegano come i mercati economici interagiscono con la natura e la conoscenza..

