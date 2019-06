Nissan, Saikawa: Pronti a rivedere struttura alleanza con Renault

di lal

Yokohama (Giappone), 25 giu. (LaPresse/AFP) - L'attuale struttura di partecipazioni incrociate dell'alleanza tra Nissan e Renault, che include anche Mitsubishi, potrebbe dover essere riconsiderata "se lo squilibrio diventa un fattore di instabilità". Lo ha affermato il ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, all'assemblea degli azionisti del costruttore giapponese. Saikawa ha spiegato che "l'autonomia" rimarrà importante per Nissan, promettendo però di lavorare con il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, per mantenere l'alleanza in "una forma più sostenibile".

