Nissan: Nessuna intenzione di divorziare da Renault

di lal

Milano, 14 gen. (LaPresse) - Nissan "non sta in alcun modo pensando di sciogliere l'alleanza" con Renault. Lo si legge in una nota della casa giapponese, che commenta le indiscrezioni di stampa su un piano per divorziare dall'alleato francese. "Nissan, Renault e Mitsubishi Motors hanno istituito l'Alliance Operating Board (Aob) nel marzo 2019 come base per il miglioramento continuo e base per il successo futuro", precisa il comunicato, che sottolinea ancora che "l'Aob, che tiene riunioni su base mensile, è da allora l'unico organo che sovrintende alle operazioni e alla governance dell'Alleanza".

