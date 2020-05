Nissan chiude la fabbrica di Barcellona, proteste fuori dallo stabilimento

La casa automobilistica giapponese Nissan ha deciso di chiudere il suo stabilimento a Barcellona, in Spagna, con la conseguente perdita di circa 3.000 posti di lavoro. E fuori dall'impianto scoppia la protesta. A pesare la crisi legata all'emergenza coronavirus ma non solo: per la prima volta in 11 anni l'azienda chiude il bilancio con perdite per oltre sei miliardi di dollari.