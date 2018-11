Nissan, cda vota all'unanimità la rimozione di Ghosn

Il cda di Nissan ha votato all'unanimità la rimozione di Carlos Ghosn dagli incarichi di presidente del consiglio della società e representative director. Lo si apprende da una nota dell'azienda, che segnala come il cda abbia inoltre deciso di mettere allo studio la creazione di un comitato speciale che chieda consulenza a una terza parte per migliorare il sistema di gestione della governance e l'amministrazione delle paghe dei dirigenti. A occuparsi della questione saranno i tre amministratori indipendenti Masakazu Toyoda, Keiko Ihara e Jean-Baptiste Duzan. Gli stessi tre membri del cda sono stati incaricati di costituire un comitato che proporrà nomine per la posizione di presidente.

Il cda, in ogni caso, ha confermato che l'alleanza di lungo data con Renault rimane "immutata" e che la missione è ora quella di "minimizzare la confusione e l'impatto sulla collaborazione giorno per giorno tra i partner dell'alleanza".

La decisione arriva dopo lo scandalo che ha travolto il top manager brasiliano, accusato di aver dichiarato il falso sul proprio compenso reale, fornito informazioni scorrette nei bilanci e utilizzato risorse aziendali per il proprio tornaconto.

