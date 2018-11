Nissan-Renault, Ghosn l'a.d. 'Cost Killer' eroe manga in Giappone

Maniaco del lavoro capace di risollevare gruppi in grave difficoltà, tagliatore di costi nel mondo dell'auto: ecco chi è il top manager che ha creato un colosso industriale che ha , usciti da 122 stabilimenti in tutto il mondo

Ha la fama del tagliatore di costi nel mondo dell'auto Carlos Ghosn, brasiliano, un maniaco del lavoro capace di risollevare gruppi in grave difficoltà. Come presidente dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, Ghosn ha creato un colosso industriale, con 470.000 dipendenti, che ha venduto 10,6 milioni di veicoli l'anno scorso, usciti da 122 stabilimenti in tutto il mondo.

Soprannominato da tempo 'le Cost Killer' in Francia, Ghosn ha iniziato la sua carriera con il produttore di pneumatici Michelin e, dopo un breve periodo in Brasile, è stato rapidamente promosso e si è guadagnato un'ottima reputazione per il tournaround delle attività del gruppo in Nord America. È stato allora che il top manager è stato reclutato da Renault, nel 1996, per lavorare a fianco dell'amministratore delegato Louis Schweitzer, che anche grazie a lui ha riportato la casa auto alla redditività. Appena tre anni dopo, Ghosn è stato inviato a dirigere il neo acquisito gruppo Nissan, con la sfida di fare la stessa cosa entro due anni. La stessa casa giapponese che ora lo vuole licenziare per "atti significativi di cattiva condotta". Lui l'ha riportata in utile in un solo anno. La performance lo ha reso un eroe in Giappone, dove addirittura sono stati dedicati manga all'uomo d'affari noto per l'abitudine di svegliarsi prima dell'alba, dopo solo sei ore di sonno a notte. "Un capo deve avere il 100% di libertà di agire e il 100% di responsabilità per ciò che fa. Non ho mai tollerato alcuna oscillazione da quel principio, non accetterò mai alcuna interferenza", ha detto una volta da capo azienda.

Attraversare i confini non è mai stato un problema per Ghosn, 64 anni, nato il 9 marzo del 1954 in Brasile, da genitori libanesi. I suoi livelli di portoghese, spagnolo, italiano, francese e inglese sono fluenti e ha acquisito una conoscenza pratica del giapponese durante il periodo trascorso in Nissan. A quanto si dice era in grado di distinguere i tipi di auto già all'età di cinque anni solo dal suono del loro clacson. All'età di sei anni è andato a vivere nella capitale libanese Beirut con sua madre, dove ha frequentato un liceo gesuita. Successivamente Ghosn si è trasferito a Parigi dove ha conseguito lauree in due delle più prestigiose scuole francesi, tra cui il Polytechnique, e ha ottenuto un passaporto francese. Dopo aver ripristinato la solidità finanziaria di Renault e Nissan, ha dato una forte spinta allo sviluppo dell'auto elettrica, portando il gruppo all'avanguardia nel settore.

Nella vita personale, il manager brasiliano ha ferocemente protetto dal gossip il tempo trascorso con la famiglia. "Non porto il mio lavoro a casa, gioco con i miei quattro figli e trascorro del tempo con la mia famiglia nei fine settimana", ha detto una volta alla rivista Fortune. "Quando vado al lavoro il lunedì", ha raccontato ancora Ghosn, "arrivo con delle buone idee perché sono diventato più forte dopo essermi ricaricato". La sua indennità totale ha raggiunto l'anno scorso 13 milioni di euro, secondo la società di consulenza di corporate governance Proxinvest. Nel 2016 lo Stato francese si è unito al 54% dei soci di Renault che hanno votato contro ulteriori 7,25 milioni di pagamento per la sua posizione in Renault.

