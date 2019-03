Nexi presenta domanda per Borsa, offerta prevista ad aprile

di lal

Milano, 18 mar. (LaPresse) - Nexi prosegue con il proprio processo di quotazione in Borsa e annuncia che l'avvio dell'offerta a Piazza Affari è previsto nel mese di aprile. In una nota, la società italiana PayTech partner dei gruppi bancari, comunica di aver presentato domanda a Borsa Italiana per l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato Mta. L'offerta includerà azioni di nuova emissione per un controvalore "atteso tra 600 milioni e 700 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione", oltre che azioni esistenti, "il tutto al fine di soddisfare in misura più che adeguata il requisito minimo del flottante richiesto da Borsa Italiana".

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata