Newlat compra quota maggioranza Centrale del Latte d'Italia

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - Newlat ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto della partecipazione di maggioranza in Centrale del Latte d'Italia, pari al 46,24%. Lo riferisce una nota, spiegando che all'esito dell'esecuzione Newlat promuoverà un'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria al prezzo di un euro e 0,33 azioni ordinarie Newlat per ciascuna azione Centrale del Latte. I venditori reinvestono in Newlat con una partecipazione del 5,3%.

