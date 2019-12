Natale, regali last minute per 7 milioni di italiani

Sono sette milioni gli italiani che hanno atteso l'ultima settimana per acquistare i regali per se stessi o per gli altri da mettere sotto l'albero. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixé dalla quale si evidenzia peraltro che c'è comunque un 12% di cittadini che quest'anno non farà doni. Per i regali, acquistati sempre più online, la maggioranza del 52% delle famiglie italiane ha fissato quest'anno un budget tra i 100 ed i 300 euro, il 31% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro e un fortunato 3% supera i mille euro. Tra i regali più gettonati tecnologia, abbigliamento, libri, prodotti di bellezza ed enogastronomia.