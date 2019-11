Nasce 'Vivoqui.it' il portale dell'immobiliare che ti aiuta a trovare casa e mutuo in un solo click

Un unico sito che cancella i numerosi step di chi vuole comprare casa, permettendo in un unico passaggio di individuare l'abitazione dei propri sogni e la rata del mutuo. Questa l’idea di Pasquale Fuda che ha lanciato Vivoqui.it, il portale online che mette al centro dell’attenzione l’utente che vuole comprare un immobile, semplificandogli realmente il percorso d’acquisto grazie anche alla partnership con società di mediazione creditizia di primario standing.

Si tratta di un approccio nuovo che nasce dal fatto che, ad oggi, nel 55% dei casi la ricerca di un’abitazione è accompagnata da una pratica di mutuo. Percentuale che sale a circa l’80% se considerati i soli immobili di target medio basso.

Il progetto è stato sviluppato grazie ad un gruppo di investitori guidati da Andrea Tessitore. "Con Vivoqui vogliamo portare sul mercato una novità che unisca le funzionalità presenti in diversi siti del mercato immobiliare, ma con una propria specificità che la differenzi da tutti gli altri. Una nuova modalità di ricerca degli immobili basata su quanto ogni singolo utente intende spendere mensilmente per la sua rata di mutuo, che è e sarà per il prossimo futuro la modalità più utilizzata per acquistare un immobile", spiega in una nota Tessitore.

"Il portale Vivoqui nasce e parte dalla realtà che è rappresentata dalla disponibilità finanziaria mensile di ogni acquirente. Alle migliaia di euro che talvolta allontanano domanda ed offerta, proponiamo un focus sul potere di acquisto mensile che, messo in prospettiva di un mutuo a lungo termine, rappresenta poche decine di euro al mese", afferma invece il fondatore e amministratore delegato, Pasquale Fuda che poi aggiunge: "Si tratta di una grande opportunità anche per gli operatori immobiliari, i quali potranno pubblicare i propri annunci con un format di vendita vincente e quindi con maggior opportunità di portare a termine una compravendita".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata