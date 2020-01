Mps vola in Borsa dopo Moody's, titolo chiude a +19,7%

di lal

Milano, 10 gen. (LaPresse) - Chiusura in forte rialzo per Banca Monte dei Paschi di Siena in Borsa, dopo la promozione di Moody's. Il titolo di Rocca Salimbeni, più volte sospeso nel corso della seduta, guadagna il 19,69% a 1,72 euro.

