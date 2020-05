Mps, Vestager: Via libera a creazione bad bank, non è aiuto di Stato

di fct

Milano, 29 mag. (LaPresse) - "Siamo stati in contatto con le autorità italiane e per quanto possiamo constatare non si tratta di un'operazione di aiuti di Stato". Lo ha detto Margrethe Vestager, vicepresidente della Commisisone Ue, rispondendo a una domanda sulla possibile creazione di una bad bank in cui veicolare i crediti deteriorati da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'operazione "è stata decisa prima della crisi del Covid-19", ha chiarito Vestager. La vicepresidente Ue ha sottolineato che "per ora le Autorità italiane non hanno notificato l'operazione. Non abbiamo commenti a riguardo. Penso che quindi abbiamo dato una risposta agli italiani", ha sottolineato Vestager.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata