Mps, Vandelli: Al momento non è target accessibile per noi

Milano, 28 feb. (LaPresse) - "Per quanto ci riguarda, non credo sia al momento un target accessibile per il nostro gruppo". Così Alessandro Vandelli, amministratore delegato di Bper, rispondendo a una domanda sull'eventuale interesse dell'istituto emiliano per Mps. "Credo che se c'è una cifra che viene fuori da questi anni è la nostra capacità di gestire la posizione di capitale", ha sottolineato il manager.

