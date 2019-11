Mps, utile netto 9 mesi cala a 187 mln, ricavi -6,3% annuo

di vsc

Milano, 6 nov. (LaPresse) - Nei primi nove mesi dell'anno Monte dei Paschi realizza un utile netto di 187 milioni di euro, di cui 94 milioni nel terzo trimestre, in calo rispetto ai 379 milioni dello stesso periodo del 2018. Al 30 settembre il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2,36 miliardi di euro, in flessione del 6,3% su base annua, mentre il margine di interesse è sceso dell'11% a 1,168 miliardi. Le commissioni nette dei primi nove mesi del 2019, pari a 1,078 miliardi di euro, registrano un calo del 7,3% rispetto a quelle consuntivate nello stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 30 settembre 2019 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 14,8% (rispetto al 13,7% di fine 2018) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 16,7%, che si confronta con il valore del 15,2% registrato a fine dicembre 2018. Lo rende noto l'istituto di credito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata