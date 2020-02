Mps, Morelli non disponibile a rinnovo incarico a.d. dopo 6 aprile

di fct

Milano, 20 feb. (LaPresse) - L'amministratore delegato di Banca Monte Dei Paschi di Siena, Marco Morelli, dopo l'assemblea dell'istituto prevista il 6 aprile non sarà più alla guida dell'istituto senese. Il manager ha infatti comunicato oggi ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del comitato di direzione della banca di aver informato il ministro dell'Economia e delle Finanze della sua indisponibilità al rinnovo dell'incarico in scadenza con la prossima assemblea di bilancio prevista per il 6 aprile.

