Mps: Assemblea straordinaria approva progetto scissione in favore di Amco

di ect

Milano, 4 ott. (LaPresse) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, riunitasi in data odierna in unica convocazione, sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato "l'approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di Mps in favore di Amco – Asset Management Company Spa con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di Mps, diversi dal ministero dell'Economia e delle finanze, con i relativi allegati". Lo si apprende da una nota di Mps.

