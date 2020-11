Mps: Al lavoro su rafforzamento patrimoniale con sostegno Tesoro

di fct

Milano, 5 nov. (LaPresse) - Banca Monte dei Paschi di Siena "con il pieno supporto dell'azionista di controllo, sta lavorando alla revisione del capital plan per le iniziative di rafforzamento patrimoniale in corso di valutazione, alla luce degli accantonamenti per rischi legali contabilizzati nel trimestre, degli impatti del deal con amco e delle future implicazioni del contesto regolamentare e macroeconomico". E' quanto scrive il gruppo nella nota che presenta i risultati dei primi nove mesi.

