Moscovici: Italia deve adottare misure, senso urgenza molto forte

di vsc

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "L'Italia dovrà adottare ancora misure per migliorare la qualità delle sue finanze pubbliche, aumentare l'efficienza della sua amministrazione e del sistema giudiziario, rafforzare l'ambiente economico, rafforzare il mercato lavoro e il sistema finanziario". Lo ha affermato in conferenza stampa il commissario europeo Pierre Moscovici. "E' urgente fare tutto ciò date prospettive le economiche per l'Italia", ha proseguito, sottolineando che "le previsioni per il 2019 non sono più di un 0,2% di crescita e quindi sentiamo un senso urgenza molto forte".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata