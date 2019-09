Moody's: Crescita Italia 2019 a +0,2%, debito sale a 133% Pil

di lal

Milano, 10 set. (LaPresse) - Il Pil dell'Italia dovrebbe crescere dello 0,2% nel 2019, dopo essere aumentato dello 0,9% nel 2018, per poi accelerare dello 0,5% nel 2020. Lo stima l'agenzia di rating Moody's in una nota sull'Italia. Gli economisti dell'agenzia si aspettano che il debito italiano salga al 133% del Pil nel 2019, dal 132,2% del 2018, per poi aumentare ulteriormente al 133,6% nel 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata