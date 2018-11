Mondadori, con svalutazione Francia risultato 9 mesi in negativo

di vsc

Milano, 14 nov. (LaPresse) - Nel terzo trimestre è stata apportata una rettifica di adeguamento al fair value di Mondadori France pari a 198,1 milioni di euro. Lo rende noto la stessa Mondadori, segnalando che la svalutazione è stata svolta coerentemente alla negoziazione in esclusiva in corso con Reworld Media e finalizzata alla cessione della controllata. Il risultato netto del gruppo nei nove mesi, a seguito dell'adeguamento, è negativo per 181,5 milioni di euro, rispetto ai 31,2 milioni di utile del 30 settembre 2017. Il risultato netto delle attività in continuità è invece positivo per 15,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 25 milioni di euro dei primi tre trimestri dello scorso anno, che avevano accolto plusvalenze straordinarie e minori oneri di ristrutturazione.

