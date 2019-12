Moncler, Ruffini: Kering? Nessuna ipotesi concreta allo studio

di lal

Milano, 5 dic. (LaPresse) - Remo Ruffini, presidente, a.d. e azionista di riferimento di Moncler, "desidera precisare che periodicamente intrattiene contatti e interloquisce con investitori e altri operatori del settore, tra cui il gruppo Kering". Lo si legge in una nota, diffusa in relazione alle indiscrezioni di stampa. Ruffini precisa inoltre che i colloqui vertono "su potenziali opportunità strategiche per promuovere ulteriormente lo sviluppo di Moncler, senza che, allo stato, vi sia alcuna ipotesi concreta allo studio".

