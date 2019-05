Moda, per Prada svolta animalista: stop a uso pellicce

di lal

Milano, 22 mag. (LaPresse) - Prada non utilizzerà più pellicce animali per i suoi nuovi prodotti, a partire dalle collezioni donna primavera-estate 2020. Lo annuncia una nota della Fur Free Alliance (Ffa), una 'coalizione' di oltre 50 organizzazioni da 40 Paesi per la protezione degli animali, con cui il gruppo italiano quotato a Hong Kong ha trovato un accordo dopo "un dialogo positivo" tra lo stesso marchio del lusso e i membri di Ffa, Lav e The Humane Society degli Stati Uniti.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata