Moda, le Twins lanciano lo shop online: 'Belle e comode in un attimo'

di Laura Carcano

Le Twins superano i propri confini e lanciano lo shop online. Una novità che le gemelle Sara e Tania Testa, stiliste e imprenditrici del marchio della moda, hanno presentato mercoledì 18 settembre a Milano nello show room 'pokemaoke'. "Belle e comode. In un attimo" è lo slogan di Le Twins. "I nostri abiti si possono infilare comodamente e subito. Perché non ci sono zip, non ci sono stringhe - spiegano Sara e Tania Testa. - La nostra filosofia è creare vestiti con cui in un secondo sei pronta. Massimizzare la vestibilità per una donna sempre comoda e a proprio agio, naturalmente più bella e sicura".

L'approccio di Le Twins parte da una precisa idea del mercato. "La nostra grande novità è vendere i nostri prodotti seguendo le caratteristiche climatiche e meteorologiche e le richieste delle clienti. Se a novembre fa ancora caldo noi siamo in grado di produrre e vendere abiti leggeri. E se fa ancora freddo ad aprile, quando tutti i negozi hanno già in vetrina capi estivi, noi vogliamo offrire prodotti invernali. Non si può non prendere atto del fatto che oggi siamo di fronte a un cambiamento climatico. Si può dire che le nostre collezioni durano 12 mesi l'anno. Non ci piace dare la classifica definizione di estate-inverno della moda. E il mercato lo ha capito".

L'andamento delle stagioni e le richieste delle clienti sono due fattori imprescindibili nelle collezioni Le Twins. "Tuttavia - sottolineano - non sono mai prestabilite, ma sempre frutto della capacità d'ascolto delle reali condizioni climatiche e del dialogo continuo con le clienti". Essere gemelle è un plus per Sara e Tania Testa. La moda è il tratto comune che, terminati gli studi, rispettivamente in Lettere moderne e Scienze politiche, hanno deciso di sviluppare nel proprio percorso professionale.

"La nostra capsule di abiti e di capospalla nasce da un confronto quotidiano, poiché tra gemelle tutto lo scambio avviene in maniera naturale e costante - dichiarano le sorelle - Siamo simili, ma diversissime caratterialmente e questo ci rende complementari. Quando riusciamo a trasformare il tessuto nell'abito che soddisfa il gusto di entrambe e arriviamo a creare un capo allora siamo certe di accontentare un numero maggiore di donne". Gemelle nella vita e nel lavoro: "moltiplichiamo la gioia e dividiamo i dolori: è questo il nostro motto. Non siamo mai in competizione", assicurano.

Sara vive a Milano ed è concentrata sulle pubbliche relazioni e i rapporti col mondo delle celebrities. Tania è più vicina all'aspetto della produzione che avviene in Italia, in Emilia Romagna. Le sorelle Testa sono nate in Umbria, a Foligno, un legame ben saldo col territorio. "Ci definiamo 'contadine principesse', veniamo da una terra, l'Umbria, dove il rapporto umano è molto presente e dove ci sono bravissimi imprenditori. Una dimensione che ci ha anche dato stimoli a guardare oltre". 'Real time style' è il modo in cui le due stiliste amano definire il proprio lavoro, orientato dalla selezione dei tessuti italiani, per lo più naturali ed ecosostenibili, seguendo il naturale flusso del tempo e delle stagioni. Contestualmente alla presentazione della nuova collezione, che vede protagoniste viscose e paillettes, dal 18 settembre è possibile acquistare i capi nello shop online - letwins.it - e nelle boutique a Milano, Roma, Milano Marittima, Montecarlo, Ibiza.

Le gemelle stiliste folignati, Sara e Tania Testa, vestono numerose celebrità. "Spesso sono nostre amiche ed è facile vestirle, perché capiamo il loro gusto e come amano sentirsi belle. Ma comunichiamo molto anche con tutte le altre nostre clienti: ci scrivono e noi parliamo con loro. La risposta che ne riceviamo è davvero gratificante", assicurano. Le Twins hanno anche lanciato la moda 'da salotto': quella che cerca un contatto diretto con le donne. "Proponiamo i nostri capi alle amiche, in diversi circuiti e con il passaparola - raccontano Sara e Tania -. E una volta che le clienti ci scoprono, anche nei negozi, creano un legame con noi".

Sono molti i vip che non hanno mancato all'evento milanese in via Rossini 3 con Bianca Atzei special guest. Fra loro Federica Panicucci, Elenoire Casalegno, Michela Coppa, Le Donatella, Elena Guarnieri, Andrea Pucci, Juliana Moreira, Paola Marella, Giulia Salemi, la Marchesa d'Aragona, Costanza Caracciolo, Federica Nargi e molti altri. "Li abbiamo accolti in una corte meravigliosa nel centro di Milano nello show room 'pokemaoke' che diventerà un nostro salotto, il punto di riferimento per i nostri contatti personali con le clienti che comprano online e con i negozi", annunciano Sara e Tania Testa.





