Moda: Jean Paul Gaultier dice addio alle sfilate

Jean Paul Gaultier dice addio al mondo della moda. Quella di mercoledì prossimo a Parigi sarà l'ultima sfilata della sua carriera. 50 anni in passerella per il leggendario stilista francese 67enne che sui social annuncia: "La maison continua con un nuovo progetto di cui io sono l'ispiratore e che vi sarà svelato prossimamente". Scoperto da Pierre Cardin, negli anni 80 rese popolare l'uso di gonne, specie del kilt, per gli uomini.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm