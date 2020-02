Mobile World Congress di Barcellona confermato anche con defezioni

di fct

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Il Mobile World Congress di Barcellona, la più grande fiera della telefonia mobile, si svolgerà nonostante la pioggia di defezioni scatenata dai timori del coronavirus. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ABC, la Gsma - ovvero l'associazione degli operatori di telecomunicazione e delle società tecnologiche che organizza da anni la manifestazione - si è riunita d'urgenza oggi pomeriggio per analizzare lo stato delle rinunce e discutere di un'eventuale sospensione dell'evento. I membri della Gsma a dispetto delle rinunce - tra cui quelle di colossi come Amazon e Vodafone - ha deciso di confermare l'iniziativa. L'evento si svolgerà dunque, senza rinvii, dal 24 al 27 febbraio. Per venerdì 14 è comunque prevista una nuova riunione del Gsma, che potrebbe ribaltare la decisione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata