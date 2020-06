Mit: Via libera a 380 mln euro per ciclovie e mobilità dolce

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Via libera a quasi 380 milioni di euro di investimenti per la realizzazione di un sistema di dieci ciclovie turistiche nazionali, per la costruzione di ciclostazioni e per sostenere interventi sulla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. È quanto contenuto nei due schemi di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvati oggi in Conferenza Unificata, come riporta una nota. Oltre a mettere immediatamente a disposizione per gli anni 2020-2024 complessivi 240 milioni di risorse già stanziate, il Mit ha fissato i criteri per la ripartizione di ulteriori 137 milioni di risorse immediatamente stanziabili per gli anni 2020 e 2021 a favore di Città Metropolitane, Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Comuni capoluogo di Provincia o di Regione, Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti e Comuni in cui abbia sede una Università. Questi fondi, anche in considerazione dell'aumentata domanda di mobilità leggera a seguito delle misure adottate per far fronte all'emergenza Covid, serviranno per la realizzazione di ciclostazioni e per interventi mirati a garantire la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, come ad esempio l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie apposite. Di queste risorse, 4,2 milioni di euro sono invece destinati alla realizzazione di piste ciclabili che colleghino le Università e le principali stazioni ferroviarie.

