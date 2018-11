Mit, Romano: Lascio macchina che funziona, può essere guidata da altri

Milano, 18 nov. (AWE/LaPresse) - "Lascio una macchina che funziona, che ora può guidare qualcun altro. Questo il senso della mia decisione di dimettermi dall'incarico di Commissario per il Terzo Valico. Si tratta di una scelta professionale dettata dal desiderio di intraprendere nuove sfide e che è stata condivisa con il Ministero". Così la commissaria di governo per il Terzo Valico Iolanda Romano in una nota in riferimento alle sue dimissioni. "Dopo tre anni sento di aver raggiunto il mio obiettivo, che era quello di porre l'accento sul 'come accompagnare la realizzazione di un'opera' esclusivamente nell'interesse pubblico, qualunque sia il progetto - continua -. I metodi applicati, con la grande collaborazione di tutti gli enti, basati su partecipazione, ascolto del territorio, mediazione dei conflitti e trasparenza, hanno dimostrato di funzionare, anche alla scala di una grande infrastruttura. Ma d'ora in poi, per partire con il piede giusto, bisognerebbe applicare la nuova legge sul Dibattito pubblico", conclude Romano.

