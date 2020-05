Mes, online template richiesta fondi: copertura spese sanità 2020 e 2021

di fct

Milano, 11 mag. (LaPresse) - Il Mes ha pubblicato la bozza dello schema dell'accordo standard per avere accesso ai fondi dello strumento destinati alla sanità. Secondo il Draft Template for the Response Plan i Paesi membri dovranno utilizzare i fondi del Mes per "sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti legati all'assistenza sanitaria, alla cura e alla prevenzione connesse alla crisi Covid-19". Le spese stimate possono riguardare sia il 2020 che il 2021.

