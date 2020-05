Mes, Gentiloni: Da Commissione nessuna sorveglianza aggiuntiva

di fct

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Per accedere alle linee di credito del Mes "gli Stati membri dovranno fornire una stima dei costi sanitari diretti e indiretti legati alla crisi Covid-19. La Commissione europea potrà monitorare solo l'utilizzo del fondo e la sua coerenza con scopo" dello stesso Mes. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni, in conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Non ci sarà nessuna sorveglianza aggiuntiva", ha aggiunto Gentiloni.

