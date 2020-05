Mes, Eurogruppo: Unico requisito uso credito per spese sanitarie

di fct

Milano, 8 mag. (LaPresse) - L'unico requisito per accedere alla linea di credito del Mes sarà che gli Stati membri dell'area euro che richiedono il sostegno "si impegnino ad utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno all'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione legati alla crisi di Covid-19". E' quanto hanno deciso i ministri delle Finanze dell'Ue riuniti nell'Eurogruppo, come si legge in una nota pubblicata da Bruxelles. Gli Stati membri dovranno preparare un 'piano individuale di risposta pandemica' sulla base di un modello unico.

