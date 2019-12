Mes, Centeno: Accordo politico fatto, firma inizio prossimo anno

Il presidente dell'Eurogruppo: "Il testo non si tocca"

La prospettiva dell'Eurogruppo è quella di siglare il trattato sul Mes "molto presto il prossimo anno" e "non in questo consiglio". Lo ha dichiarato al suo arrivo il presidente Mario Centeno, ricordando ai cronisti che "sul trattato del Mes abbiamo lavorato molto durante quest'anno, abbiamo preso una decisione a giugno e del lavoro tecnico è stato fatto da allora". A chi gli chiedeva di un possibile rinvio, il politico portoghese ha risposto: "Non vediamo la necessità che questo accada, stiamo affrontando questioni tecniche ora, l'accordo politico è stato raggiunto".

