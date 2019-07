Mef: In primi sei mesi 2019 fabbisogno cala di 7,9 mld

di ntl/abf

Roma, 1 lug. (LaPresse) - Nel mese di giugno 2019 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 800 milioni, in diminuzione di circa 2.500 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (3.305 milioni). Il fabbisogno del primo semestre dell'anno in corso presenta un valore pari a 33.374 milioni, in riduzione di circa 7.900 milioni rispetto a quello registrato nel periodo gennaio-giugno 2018. Lo rende noto il Mef.

